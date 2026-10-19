Bénin : Premya Wankoun décroche l’or africain en MMA, retour sur son parcours

Du haut de ses 23 années de vie, l’athlète béninoise Premya Wankoun vient d’inscrire son nom dans l’histoire du sport africain. En effet, elle a remporté la médaille d’or dans la catégorie des moins de 73 kg aux Championnats d’Afrique de MMA GAMMA 2026, organisés à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il s’agit là d’une victoire qui vient récompenser un parcours marqué par la persévérance et une passion pour les arts martiaux, commencée dès l’enfance.

La jeune béninoise a développé très tôt son amour pour le sport de combat. On retient qu’à 10 ans déjà, elle a fait ses premiers pas dans le taekwondo. Le sport s’est progressivement installé dans son quotidien et l’aide à surmonter les difficultés. Elle a perdu sa mère très tôt. Au fil des années, les arts martiaux sont devenus pour elle un moyen de se construire et de trouver un équilibre.

Après une brève expérience dans le mannequinat, Premya Wankoun s’est tournée vers le MMA. Cette discipline, elle ne la pratique que depuis deux ans. En août 2025, lors des Championnats du monde de MMA au Brésil, elle avait déjà décroché deux médailles, dont une en argent qui lui avait permis de monter sur le podium.

Une sportive attachée à son équilibre

Au-delà des résultats, la championne défend une vision du sport dans laquelle la féminité et les disciplines de combat ne s’opposent pas. Dans un entretien accordé au média africain ZOA, elle explique trouver son équilibre entre le MMA, le yoga et la danse.

« On peut être femme féminine et pratiquer une discipline où il y a beaucoup d’hommes qui s’y retrouvent généralement », a-t-elle confié. Cette pratique lui permet, selon ses mots, de se sentir en harmonie avec son corps et pleinement elle-même.

La jeune athlète reconnaît également le rôle des arts martiaux dans sa reconstruction personnelle après la perte de sa mère. « Grâce au sport, j’arrive à me retrouver pleinement, à avoir le contrôle et à m’apaiser d’une certaine manière », a-t-elle expliqué.

Des ambitions qui dépassent les tatamis

Premya Wankoun ne se distingue pas uniquement sur les aires de combat. Elle est titulaire d’un master en gestion de projets et management de la qualité. Elle milite également pour une meilleure représentation des femmes dans le sport, dans un univers où les disciplines de combat restent majoritairement masculines.

Les médailles remportées lors de ses précédentes compétitions ont renforcé sa confiance en son potentiel. « Ça m’encourage, ça me montre que je suis quelqu’un de très persévérante, qui a un grand potentiel en elle, qui peut accomplir de grandes choses », déclare-t-elle.