Bénin : six suspects interpellés à Dantokpa après plus de 800 téléphones volés

Six personnes soupçonnées d’être impliquées dans une série de vols de téléphones portables au marché Dantokpa ont été interpellées par la police. L’opération, menée entre le mercredi 30 septembre et le vendredi 2 octobre 2026, fait suite à plusieurs plaintes enregistrées pour des disparitions de téléphones dans cette zone commerciale de Cotonou.

Les investigations ont été conduites par les éléments du Commissariat spécial de Dantokpa, sous la direction du commissaire principal de police HAYA Roberto. Les enquêteurs se sont notamment intéressés à un secteur particulièrement fréquenté par les usagers du marché, entre le Carrefour Lègba, Mahoulé et la pharmacie 4 Thérapies.

Selon les éléments recueillis au cours de l’enquête, les suspects auraient opéré régulièrement dans cette zone. Le responsable présumé du groupe aurait reconnu, lors de son interrogatoire, leur implication dans de nombreux vols. Le bilan avancé par les enquêteurs fait état de plus de 800 téléphones portables qui auraient été dérobés, avant d’être écoulés sur le marché noir.

Pris sur le fait

La série de vols aurait finalement pris fin à la faveur d’une intervention des policiers. Les six suspects ont été interpellés alors qu’ils étaient, selon les informations communiquées, en train de s’en prendre au téléphone d’un usager.

Cette interpellation intervient après plusieurs jours d’opérations ciblées. Les policiers ont ainsi mis fin aux activités présumées du groupe, alors que les plaintes liées aux vols de téléphones se multipliaient au niveau du marché.

Cependant, l’affaire ne s’arrête pas à ces arrestations. Placés en garde à vue après leur interpellation, les six suspects ont été présentés au Procureur de la République ce lundi 5 octobre 2026. Le dossier suit désormais son cours judiciaire. Les déclarations recueillies pendant l’enquête, notamment celles attribuées au principal suspect, devront être confrontées aux autres éléments du dossier.