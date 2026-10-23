Bénin : trois mois après sa disparition, une adolescente retrouvée à Djanglanmey

Près de trois mois après sa disparition, une adolescente de 15 ans a été retrouvée chez un cultivateur. Selon les informations rapportées par Libre Express, la jeune serait retrouvée avec une grossesse. La situation s’est produite à Djanglanmey, dans la commune de Grand-Popo. L’homme de 29 ans a été placé en garde à vue dans le cadre des investigations. Il pourrait être poursuivi pour des faits présumés de séquestration et de viol sur mineure.

Pendant plusieurs semaines, la famille de la jeune femme l’avait recherchée en vain. Cette apprentie coiffeuse était pourtant dans la même localité. Elle a fini par être retrouvée par son père suite aux recherches. Par ailleurs, une réquisition médicale a été adressée à un médecin afin de vérifier la grossesse suspectée et, si celle-ci est confirmée, d’en déterminer l’ancienneté.