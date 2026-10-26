Bénin : Trois morts dans une attaque armée à Kika, six suspects interpellés

Une attaque à main armée survenue dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 octobre 2026, dans le hameau de Dongnara, arrondissement de Kika, commune de Tchaourou, a fait trois morts et un blessé grave. À la suite des premières opérations de recherche, six personnes ont été interpellées. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame et les responsabilités éventuelles.

La commune de Tchaourou, dans le département du Borgou, est sous le choc après une attaque meurtrière survenue à Dongnara. Dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 octobre 2026, le domicile d’un habitant de ce hameau a été pris pour cible par des individus armés. L’opération a fait trois morts et un blessé grave, selon les informations rapportées par des sources locales.

Au cours de cette attaque, les assaillants auraient également emporté une moto de marque Haojue appartenant à l’un des enfants du chef de ménage. Les circonstances précises dans lesquelles les faits se sont déroulés restent toutefois à élucider.

L’alerte a été donnée à 2 h 57 par un conseiller local, dont l’identité n’a pas été révélée pour des raisons de sécurité. Informé de la situation, le chef d’arrondissement de Kika a immédiatement saisi le commissariat de police et mobilisé les responsables de plusieurs villages environnants.

Des éléments de la police et des chasseurs traditionnels ont ensuite été déployés sur les principaux axes et pistes menant au lieu de l’attaque. Cette mobilisation visait à retrouver les auteurs présumés et à empêcher leur fuite.

Les premières opérations ont abouti à l’interpellation d’un suspect sur les lieux. Les renseignements recueillis à la suite de cette arrestation ont ensuite conduit les forces mobilisées au domicile d’un éleveur, où d’autres personnes ont été arrêtées.

Au total, six individus, âgés d’environ 18 à 26 ans, ont été interpellés dans le cadre des premières investigations. Leur implication éventuelle dans cette attaque reste à établir par les enquêteurs. En attendant les conclusions de la procédure judiciaire, ils bénéficient de la présomption d’innocence.

Le bilan humain de cette attaque est particulièrement lourd. Trois personnes ont perdu la vie, tandis qu’une autre, grièvement blessée, a été évacuée au Centre hospitalier départemental (CHD) du Borgou pour y recevoir des soins.

Selon les informations disponibles, l’une des victimes décédées avait également été transportée dans cet établissement hospitalier. Malgré sa prise en charge, elle a succombé à ses blessures le samedi 24 octobre, aux environs de 22 heures.

Au-delà du bilan humain, ce drame relance les préoccupations relatives à la sécurité des populations dans les localités rurales et aux moyens de prévention des attaques à main armée.

L’enquête devra établir les responsabilités

Pour l’heure, les motivations des assaillants et les circonstances précises de leur intervention ne sont pas encore connues. Les investigations conduites par le commissariat de Kika devront permettre de reconstituer le déroulement des faits, de vérifier les éléments recueillis lors des interpellations et d’établir les responsabilités éventuelles.

Si l’arrestation de six suspects constitue une première étape dans les recherches, elle ne préjuge pas de leur culpabilité. Les résultats de l’enquête et les suites judiciaires permettront de faire la lumière sur cette attaque qui a endeuillé le hameau de Dongnara.