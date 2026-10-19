Bénin : un effacement à l’origine des perturbations électriques, selon la Sbee

Par le canal d’un communiqué, le Société Béninoise d’Énergie Électrique (Sbee) a donné les raisons des différentes coupures d’électricités enregistrées au cours de ces derniers jours. En effet, il s’agit d’un effacement de la tension électrique provenant du Nigéria selon un communiqué de la direction technique ce lundi 19 octobre.

Toutefois, en attendant un retour à la normale du côté du Nigéria, les sources de production nationales sont mobilisées pour assurer l’alimentation électrique des différentes localités du pays.Toujours selon la direction technique de la Sbee, certaines localités seront véritablement touchées. Ainsi, des perturbations ont été annoncées sans nommer les localités concernées. « Les diligences sont en cours pour un retour à la normale de la situation de l’alimentation électrique sur l’ensemble du pays », renseigne le communiqué