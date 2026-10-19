Bénin : un ultimatum fixé aux attributaires de parcelles commerciales de la Route des Pêches

La Commission d’attribution des parcelles commerciales situées le long de la Route des Pêches, entre Marie Stella et Adounko, rappelle aux attributaires que le démarrage effectif des travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2026.

Rappelons que le gouvernement béninois poursuit l’aménagement de cet axe : la phase 1 est achevée, la phase 2 est en cours, et un projet d’aménagement de la plage de Fidjrossè, sur la section Marie-Stella – Adounko, vient d’être lancé. Dans ce cadre, les parcelles commerciales font partie d’une réserve foncière destinée à accueillir des investissements privés de loisirs et de détente.

Dans un communiqué de presse, la Commission d’attribution rappelle que la date limite de démarrage a été fixée lors de la réunion d’information du 5 décembre 2025. À cette échéance, tout attributaire n’ayant pas commencé les travaux sera déchu « de plein droit », sans mise en demeure préalable. Son contrat de bail à construction deviendra caduc, et la Commission pourra réattribuer la parcelle.

Deux échéances du calendrier sont déjà dépassées. La signature du bail à construction auprès de l’Agence nationale du domaine et du foncier devait intervenir avant le 31 janvier 2026, et le dépôt du dossier de permis de construire devait être effectué avant le 30 juin 2026. Il reste à démarrer les travaux au plus tard le 31 décembre 2026, puis à les achever au plus tard le 31 décembre 2028, pour une durée n’excédant pas vingt-quatre mois.

Une caution définitivement en jeu

La Commission prévient « qu’aucune prorogation ne sera accordée ». La caution ne sera rendue qu’une fois les travaux achevés dans les délais et conformes au cahier des charges. En cas de non-conformité, de dépassement des délais ou d’abandon du projet, elle restera définitivement acquise. « Les attributaires sont invités à prendre, dès à présent, toutes les dispositions utiles au strict respect de ce calendrier », conclut le communiqué.