Bénin : Wadagni attendu aux Émirats arabes unis puis en Russie

Après Paris, le président béninois Romuald Wadagni sera bientôt aux Émirats arabes unis puis en Russie pour le sommet organisé par Vladimir Poutine. L’information a été annoncée ce vendredi 23 octobre par Africa Intelligence sans autre forme de détails. L’actuel locataire de la Marina a effectué sa première visite en France le 5 octobre dernier. Au cœur des échanges, la coopération bilatérale entre les deux pays.

Récemment, il avait été accueilli à Urugwiro Village, à Kigali, par son homologue rwandais Paul Kagame. Cette visite constitue le premier déplacement officiel de Wadagni au Rwanda depuis son entrée en fonction le 24 mai 2026. Romuald Wadagni a pris ses fonctions à la présidence du Bénin le 24 mai, après son élection lors du scrutin présidentiel du 12 avril 2026. Il a multiplié depuis son arrivée à la tête du pays les visites diplomatiques.