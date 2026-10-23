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Bénin : Wadagni attendu aux Émirats arabes unis puis en Russie

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Après Paris, le président béninois Romuald Wadagni sera bientôt aux Émirats arabes unis puis en Russie pour le sommet organisé par Vladimir Poutine. L’information a été annoncée ce vendredi 23 octobre par Africa Intelligence sans autre forme de détails. L’actuel locataire de la Marina a effectué sa première visite en France le 5 octobre dernier. Au cœur des échanges, la coopération bilatérale entre les deux pays.

Récemment, il avait été accueilli à Urugwiro Village, à Kigali, par son homologue rwandais Paul Kagame. Cette visite constitue le premier déplacement officiel de Wadagni au Rwanda depuis son entrée en fonction le 24 mai 2026. Romuald Wadagni a pris ses fonctions à la présidence du Bénin le 24 mai, après son élection lors du scrutin présidentiel du 12 avril 2026. Il a multiplié depuis son arrivée à la tête du pays les visites diplomatiques.

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