Bénin : Wadagni conclut un accord économique majeur avec les Émirats arabes unis

Le Bénin et les Émirats arabes unis ont signé un accord de partenariat économique global. L’objectif est de faciliter les échanges commerciaux et encourager les investissements afin d’ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises des deux États.

Le partenariat a été signé en présence du président émirati, Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et du président béninois, Romuald Wadagni. Il a été signé par Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministre émirati du Commerce extérieur, et Olushegun Adjadi Bakari, ministre béninois des Affaires étrangères.

Il s’agit d’un accord qui vient dans un contexte où les échanges non pétroliers entre les Émirats arabes unis et le Bénin connaissent une progression importante. En effet, leur volume a atteint 2,15 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 65 % par rapport à 2024. Ce montant représente plus du double des 1,01 milliard de dollars enregistrés en 2021. La dynamique s’est poursuivie au premier semestre 2026. Sur cette période, les échanges non pétroliers ont atteint 1,29 milliard de dollars, en hausse de 37,4 % par rapport au premier semestre de l’année précédente.