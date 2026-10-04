Bénin : Yahouédéou fixe trois défis au nouveau bureau de l’ANCB

Le nouveau bureau de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) est appelé à jouer un rôle moteur dans la nouvelle dynamique territoriale. À l’occasion de son entrée en fonction, vendredi 2 octobre 2026 à Cotonou, le Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Janvier YAHOUEDEOU, a insisté sur la nécessité d’une coopération renforcée entre les acteurs locaux et d’une participation accrue des citoyens au développement communal.

Pour le ministre, les communes ne peuvent plus envisager leur développement séparément. L’État, les collectivités locales, les préfectures, les Pôles de développement territorial et l’ANCB disposent de responsabilités distinctes. Cependant, leurs actions doivent converger vers un même objectif : améliorer les conditions de vie des populations. « Nous avons une même population à servir. C’est cela qui doit nous rassembler », a déclaré Janvier YAHOUEDEOU.

Dans cette logique, l’ANCB devra accompagner les communes, faciliter le partage d’expériences et contribuer à faire de la nouvelle organisation territoriale un levier de développement local. Le ministre attend ainsi du nouveau bureau une association capable de « rassembler, proposer, accompagner et aider nos communes à progresser ».

Le citoyen au centre du développement

L’intervention du ministre a également accordé une place importante à la responsabilité citoyenne. En effet, la qualité des institutions, des textes et des projets ne suffit pas à garantir durablement l’amélioration du cadre de vie. Les citoyens doivent connaître l’action de leur commune, l’interroger lorsque cela est nécessaire et participer eux-mêmes aux solutions.

Propreté des villes, protection des équipements publics et respect des règles collectives relèvent ainsi d’une responsabilité partagée. À ce propos, Janvier YAHOUEDEOU a rappelé le message de Romuald WADAGNI lors de la présentation du cadrage des Pôles de développement territorial, le 23 septembre dernier. Le président avait notamment invité chaque citoyen à ramasser un sachet abandonné dans la rue lorsqu’il peut le faire et à le déposer dans une poubelle.

Cette vision trouve son expression dans le concept « L’État, c’est d’abord moi », inscrit dans la feuille de route du ministère. Le citoyen n’est donc pas uniquement bénéficiaire de l’action publique. Il en devient également un acteur.

Au nouveau président de l’ANCB, le ministre a fixé trois repères : faire franchir une nouvelle étape à la décentralisation, rendre les 77 communes plus efficaces et responsables, puis obtenir une amélioration concrète du quotidien des populations. « Car c’est finalement à cela que nous serons jugés », a conclu Janvier YAHOUEDEOU.