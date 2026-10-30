Boualem Sansal explique la stratégie du Maroc face aux tensions avec l'Algérie

L’écrivain Boualem Sansal n’a perdu de sa verbe. Alors qu’il se trouve actuellement au Maroc pour un évènement, l’intellectuel franco-algérien a livré son analyse sur les tensions qui existent entre le Maroc et l’Algérie. Dans sa prise de parole, il met en avant deux approches différentes face au désaccord qui oppose les deux pays du Maghreb.

D’après Sansal, le Maroc a opté de privilégier la « maîtrise de soi et la souplesse stratégique » , tandis qu’Alger se préparerait davantage à une possible confrontation militaire directe. Dans son style si caractéristique, Boualem Sansal a décliné la stratégie marocaine de la manière suivante : « Le Maroc fait la guerre sans réellement la faire. Il est en train de gagner » a notifié l’écrivain. Dans son analyse, Boualemn Sansal estime que le Maroc a développé une capacité à répondre aux tensions en évitant de s’engager dans une escalade militaire.

Boualem Sansal égale à lui même

Il met l’accent sur la patience et l’agilité stratégique qu’il prête à Rabat. L’auteur de « la légende » considère que cette approche offre au royaume chérifien la possibilité de défendre ses intérêts tout en limitant les risques de confrontation directe. En ce qui concerne la stratégie de l’Algérie, Boualem Sansal n’a pas tourné autour du pot. Son appréciation est différente. « L’Algérie est en train de préparer la guerre » a t-il affirmé sans détours.

Au cours de son intervention, l’homme de lettres a lancé quelques piques à l’endroit du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Rappelons que l’écrivain franco-algérien a passé de nombreux mois en prison en Algérie avant de bénéficier d’une grâce présidentielle. Après sa libération et son retour en France, il a continué à critiquer le pouvoir algérien. Avec cette prise de parole, Boualem Sansal ne va pas améliorer ses relations avec les autorités algériennes surtout qu’il s’exprime depuis le Maroc.