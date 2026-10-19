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Brésil: attaqué sur le vote des prisonniers, Lula dit vouloir que même Jair Bolsonaro vote pour lui

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Lors du débat du second tour au Brésil, dimanche 18 octobre 2026, Flávio Bolsonaro a lancé à Lula : « Tu savais que 73 % des détenus ont voté pour toi ? ». Le président sortant a répondu sans attendre : « Je veux que 100 % votent pour moi, même ton père ! ». Cet échange a eu lieu à São Paulo, sur le plateau de la chaîne Band, une semaine avant le scrutin du 25 octobre. Il vise Jair Bolsonaro, père du candidat du PL, condamné à 27 ans et 3 mois de prison pour tentative de coup d’État, qui purge sa peine en détention à domicile.

Flávio Bolsonaro a ensuite insisté sur le sujet : « Tu as été élu par acclamation dans les prisons, tu les représentes ». De son côté, Lula, lui, n’a pas contesté le pourcentage mais a su immédiatement exploiter le sujet.

Le « 73 % » ne sort pas de nulle part. En effet, un décompte réalisé à partir des bulletins de vote du TSE, le Tribunal supérieur électoral, montre que Lula a obtenu 72,6 % des voix valides dans les bureaux installés en prison lors du premier tour du 4 octobre. Flávio Bolsonaro en a recueilli 23,3 %. Au niveau national, c’est l’inverse : il a devancé Lula avec 47,03 % contre 45,16 %.

Toutefois, ce chiffre pèse peu en volume. En effet, il repose sur environ 11 000 votes valides, soit 8 118 voix pour Lula et 2 605 pour son adversaire. Par conséquent, il ne décrit pas toute la population carcérale du pays. Pour rappel, seuls les détenus provisoires, qui n’ont pas encore été jugés, peuvent voter, à condition d’avoir fait une demande préalable. Ainsi, les condamnés définitifs perdent leurs droits politiques.

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