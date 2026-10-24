Brésil : Flavio Bolsonaro devance Lula de deux points dans le dernier sondage Quaest

Deux points seulement séparent Flavio Bolsonaro et Lula dans la dernière enquête de l’institut Quaest, publiée samedi 24 octobre, à la veille du second tour de la présidentielle au Brésil. En effet, le sénateur du Parti libéral recueille 51 % des votes valides, contre 49 % pour le président Lula. Cet avantage reste pourtant fragile, car Estado de Minas a rappelé que « malgré l’écart de deux points de pourcentage, les enquêtes indiquent un match nul technique… les chiffres confirment le résultat publié par le Datafolha », qui donne lui aussi un léger avantage numérique au candidat de droite.

Le rejet de Flavio Bolsonaro recule avant le vote

Réalisée les 23 et 24 octobre auprès de 3 702 électeurs, l’enquête révèle que le rejet de Flavio Bolsonaro y passe de 52 % à 49 %, alors que celui de Lula reste stable à 47 %. Les Brésiliens, eux, le voient plutôt gagner : 51 % le désignent favori, contre 37 % pour Lula, selon Quaest.

Pour rappel, les instituts ont déjà été pris en défaut par le passé. En effet, en 2022, Jair Bolsonaro avait obtenu 43,21 % au premier tour, soit six à sept points de plus que ce qu’annonçaient Datafolha et Ipec. Cette année, son fils a de nouveau bousculé les pronostics le 4 octobre, avec environ 47 % des voix contre 45 % pour Lula, alors que la plupart des sondages plaçaient le président en tête. Âgé de 80 ans, ce dernier brigue un quatrième mandat non consécutif.