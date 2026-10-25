Brésil : Flávio Bolsonaro prend la tête du dépouillement du second tour face à Lula

Flávio Bolsonaro a dépassé le président sortant Lula dans le décompte du second tour de la présidentielle au Brésil, ce dimanche 25 octobre 2026. À 19 h 47, heure de Brasília, le sénateur du Parti libéral (PL) obtenait 50,10 % des voix valides, contre 49,90 % pour le candidat du Parti des travailleurs (PT), d’après le Tribunal supérieur électoral (TSE).

Dans la journée, le ministre Cristiano Zanin avait décidé de prolonger le scrutin : « Compte tenu de la gravité des faits rapportés, parvenus à la connaissance du Tribunal suprême fédéral à 16 h 32 min 49 s aujourd’hui, et vu l’urgence évidente de la mesure, je détermine la prorogation de deux heures, jusqu’à 19 h, heure de Brasília, de la clôture de la réception des votes dans toutes les sections de tout le Brésil ».

Un décompte gelé puis relancé

Selon Revista Fórum, la décision répondait aux demandes des deux équipes de campagne. Le TSE avait alors figé l’affichage en ligne des résultats, alors que Lula dominait avec 57,66 % des voix pour 0,25 % des sections comptées. Mais l’avance du président sortant s’est effacée tout le long du dépouillement.

Un écart de 36 775 voix

Le TSE avait totalisé 76 803 des 499 248 sections, soit 15,38 %. Flávio Bolsonaro cumulait alors 9 606 771 voix, contre 9 569 996 pour Lula. En effet, le sénateur était déjà arrivé en tête du premier tour, avec 47,03 % des voix valides contre 45,16 %. Les chiffres restent partiels et peuvent encore changer, car le TSE n’a pas annoncé de vainqueur.