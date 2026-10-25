Brésil : Lula est réélu avec 51,74 % des voix après avoir renversé le résultat du premier tour

Le président Lula a remporté le second tour de la présidentielle au Brésil, ce dimanche 25 octobre 2026, face au sénateur Flávio Bolsonaro. Le Tribunal supérieur électoral (TSE) a confirmé sa réélection pour un quatrième mandat, avec 51,74 % des voix contre 48,25 % pour son Flavio Bolsonaro. Le scrutin avait pourtant été perturbé, car le ministre Cristiano Zanin, du Tribunal suprême fédéral, avait écrit dans sa décision : « vu l’urgence évidente de la mesure, je détermine la prorogation de deux heures, jusqu’à 19 h, heure de Brasília ».

Selon le TSE, Lula a réuni 62 641 973 voix à 97,69 % des urnes dépouillées. En effet, il était arrivé deuxième le 4 octobre, avec 45,16 % contre 47,03 % pour Flávio Bolsonaro. Il a donc comblé un retard d’environ 2,2 millions de voix pour s’imposer.