Burkina Faso : 12 Béninois interpellés dans une affaire d’escroquerie présumée

Douze ressortissants béninois sont interpellés à Gaoua, dans le sud-ouest du Burkina Faso. Ils sont soupçonnés d’avoir monté deux réseaux d’arnaque qui profitaient de la crédulité de personnes en quête de protection selon l’Agence d’Information du Burkina Faso.

Les interpellations ont eu lieu les 21 et 22 octobre 2026, a annoncé mardi le chef du Service régional de la police judiciaire (SRPJ) du Djôrô, le capitaine Théophile Zongo. Les deux groupes se livraient selon lui, à « l’escroquerie sous couvert de pratiques spirituelles ». Une plainte déposée le 21 octobre par un homme qui affirme avoir perdu 185 000 FCFA auprès de personnes se présentant comme des tradipraticiens a permis d’ouvrir une enquête. Ces derniers lui auraient réclamé 800 000 FCFA supplémentaires en le menaçant.

Des villages et des sites d’orpaillage visés

Les réseaux recrutaient de jeunes Béninois et les acheminaient au Burkina Faso selon la police. Ils sillonnaient les villages et les sites d’orpaillage pour proposer bagues et amulettes présentées comme des porte-bonheur. Elles sont vendues entre 15 000 et 25 000 FCFA. Les victimes étaient orientées vers de faux maîtres spirituels, qui prescrivaient des rituels de purification payants allant jusqu’à 800 000 FCFA. Les personnes qui hésitaient à payer étaient menacées.

Trois suspects appartenant au premier groupe ont été arrêtés. Les enquêteurs ont par la suite identifié un second réseau à Tielkan, où neuf autres personnes ont été interpellées le 22 octobre.

Selon le capitaine Zongo, le préjudice financier reste à établir. Les suspects seront présentés au procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Gaoua.