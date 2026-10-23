Burkina Faso : 2800 milliards FCFA pour raccorder 6700 localités au réseau électrique

Le Burkina Faso veut mettre en place différentes stratégies pour optimiser son réseau électrique et amener l’électricité dans un maximum de localités. Ouagadougou vient d’annoncer un investissement de plus de 2800 milliards de FCFA sur une période de 10 ans. Ce 22 octobre, le gouvernement burkinabè a validé la création de l’Initiative présidentielle Énergie pour tous, baptisée « Faso Wa-Fulu ».

Ce programme vise l’électrification de 6700 nouvelles localités. Faso Wa-Fulu doit également favoriser l’accès aux services énergétiques pour 3,5 millions de ménages et d’entreprises supplémentaires. En gros, près de 17,9 millions de personnes seront impactées par ce programme.

Des milliers de kilomètres de lignes prévus

Faso Wa-Fulu va miser sur quel plan pour atteindre ses objectifs ? D’après des sources concordantes, le programme prévoit d’importants travaux sur le réseau électrique. En outre, près de 30000 kilomètres de lignes haute tension et 28 940 kilomètres de lignes basse tension doivent être construits. Le gouvernement va aussi s’atteler à la réhabilitation de 14470 kilomètres d’infrastructures stratégiques. D’autres mécanismes innovants seront actionnés afin que le projet réussisse.

C’est le ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières qui se chargera de piloter l’initiative Faso Wa-Fulu. La première phase du projet doit permettre d’accélérer la prise en charge des besoins énergétiques. Le but ultime est d’améliorer l’offre d’accès à l’électricité d’ici 2030. La seconde phase est prévue pour se déployer sur une période de 5 ans et elle va se consacrer à la consolidation des acquis de la première phase. Une phase active de mobilisation des ressources financières sera lancée. Une stratégie sera élaborée pour capter les fonds nécessaires au démarrage du projet afin qu’une grande partie des localités du Burkina soit raccordée au réseau électrique. L’accès à l’électricité à grande échelle est une condition sine qua non pour tout État désireux de booster son processus de développement. Les autorités burkinabè se sont inscrites dans ce schéma.