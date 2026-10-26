Burkina Faso : le FMI reconnaît les efforts engagés sur la dette publique

Le Burkina Faso ne cesse de mettre en place des mécanismes innovants pour assainir ses finances publiques. Ce lundi 26 octobre, au cours d’une rencontre avec Fatoumata Bako/Traoré, ministre délégué chargé du budget, une mission du Fonds monétaire international (FMI) a salué les efforts du Burkina Faso en matière de gestion de la dette publique. La mission était menée par Jaroslaw Wieczorek. Au cours de la rencontre, Wieczorek a aussi échangé avec la ministre sur la croissance économique et les perspectives financières du Burkina.

Le chef de mission du FMI a laissé entendre que son institution allait poursuivre le programme économique et financier conclu entre le pays et l’institution de Bretton Wood. Le Burkina fait face actuellement à divers défis et cela nécessite une mobilisation des ressources. Le responsable du FMI a donc souligné les efforts des autorités burkinabè dans la gestion de la dette publique, qu’il a associés à leur volonté de préserver les équilibres macroéconomiques.

La croissance économique au cœur des échanges

Le Burkina Faso a mis en place des mécanismes de résilience économique qui sont appréciés par divers partenaires internationaux. D’après les récentes données publiées par le FMI, le Produit Intérieur Brut (PIB) du Burkina Faso a progressé de 5,3 % en 2025, contre 4,8 % en 2024. De plus, les finances publiques ont connu une évolution remarquable. En effet, le déficit budgétaire est passé de 5,8 % du PIB en 2024 à 1,8 % en 2025. On constate à travers ces chiffres que le Burkina a réussi un rééquilibrage budgétaire au cours de la période, même si certains défis restent encore à relever.

Ce 26 octobre Jaroslaw Wieczorek et Fatoumata Bako/Traoré ont discuté de manière holistique sur les enjeux économiques du Burkina. Les deux parties ont abordé les possibilités de financement de secteurs jugés stratégiques pour le développement du pays. C’est le cas de l’énergie solaire ou encore de l’agriculture. La rencontre de ce 26 Octobre entre dans le cadre des échanges réguliers entre le Burkina Faso et le FMI autour de la situation économique du pays et des mesures destinées à préserver la stabilité financière.