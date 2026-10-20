Burkina : les exportations d’or brut atteignent 5 685,9 milliards FCFA à fin août 2026

Portées par l’or brut, les exportations de biens du Burkina Faso ont atteint 6 049,2 milliards de FCFA à fin août 2026, en hausse de 57,7 % sur un an, selon la Direction générale de l’économie et de la planification (DGEP).

À fin août 2026, la valeur totale des exportations burkinabè a atteint 6 049,2 milliards de FCFA, contre un niveau inférieur de 57,7 % un an plus tôt. Ainsi, l’or brut représente à lui seul 5 685,9 milliards de FCFA, soit une augmentation de 2 271,3 milliards (+66,5 %), d’après les données de la DGEP.

Dans le même temps, cette performance s’accompagne d’une hausse de la production industrielle. Celle-ci s’est établie à 36,483 tonnes d’or à fin août 2026, en progression de 11,2 % par rapport à la même période de 2025. Il est important de préciser que les produits miniers, essentiellement constitués d’or, représentent 94,1 % de la valeur totale des exportations à fin août 2026, contre 89,1 % un an auparavant.

En outre, les autres filières connaissent des trajectoires contrastées. Les recettes d’exportation du coton progressent de 40,2 milliards de FCFA, soit une hausse de 45 %. À l’inverse, celles des noix de cajou diminuent de 62,1 milliards (-44,8 %), tandis que les ventes de graines de sésame reculent de 25,2 milliards (-47,8 %).