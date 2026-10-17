Cisjordanie : un maire français frappé par des colons israéliens pendant une visite

Des colons israéliens masqués ont frappé le maire français Bernard Baudoux, samedi 17 octobre 2026, dans le village de Taybeh, en Cisjordanie occupée. L’élu dirige la commune d’Aulnoye-Aymeries et accompagnait une délégation de diplomates européens. Les assaillants ont aussi visé le consul général de Belgique, des diplomates français et polonais et des représentants catholiques. L’attaque a eu lieu en pleine récolte des olives, période de fortes tensions entre colons et Palestiniens.

Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a réagi, comme le rapporte l’agence AP. « Un maire français a été agressé et un véhicule belge endommagé. Notre équipe est saine et sauve », a-t-il déclaré. Il a lié les faits à la politique de colonisation d’Israël et promis de défendre de nouvelles sanctions européennes : « L’impunité des colons violents doit cesser. »

Paris et l’armée israélienne réagissent

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a demandé l’arrestation des « colons extrémistes » qui ont « violemment agressé » le maire. Sur place, l’activiste Amit Orfali a livré son témoignage : « Sept colons masqués armés de bâtons ont encerclé nos véhicules, les ont frappés et nous ont menacés de mort. »

L’armée israélienne a confirmé l’attaque et l’a qualifiée d’« acte de violence grave » mais précise que la visite n’avait pas été coordonnée avec elle et qu’aucun soldat n’était présent. La police a ouvert une enquête. Rappelons que cette agression survient un jour après celle d’un journaliste américain, attaqué par des colons au nord de Ramallah.