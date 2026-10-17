Cisjordanie : un maire français frappé par des colons israéliens pendant une visite

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Des colons israéliens masqués ont frappé le maire français Bernard Baudoux, samedi 17 octobre 2026, dans le village de Taybeh, en Cisjordanie occupée. L’élu dirige la commune d’Aulnoye-Aymeries et accompagnait une délégation de diplomates européens. Les assaillants ont aussi visé le consul général de Belgique, des diplomates français et polonais et des représentants catholiques. L’attaque a eu lieu en pleine récolte des olives, période de fortes tensions entre colons et Palestiniens.

Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot, a réagi, comme le rapporte l’agence AP. « Un maire français a été agressé et un véhicule belge endommagé. Notre équipe est saine et sauve », a-t-il déclaré. Il a lié les faits à la politique de colonisation d’Israël et promis de défendre de nouvelles sanctions européennes : « L’impunité des colons violents doit cesser. »

Paris et l’armée israélienne réagissent

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a demandé l’arrestation des « colons extrémistes » qui ont « violemment agressé » le maire. Sur place, l’activiste Amit Orfali a livré son témoignage : « Sept colons masqués armés de bâtons ont encerclé nos véhicules, les ont frappés et nous ont menacés de mort. »

L’armée israélienne a confirmé l’attaque et l’a qualifiée d’« acte de violence grave » mais précise que la visite n’avait pas été coordonnée avec elle et qu’aucun soldat n’était présent. La police a ouvert une enquête. Rappelons que cette agression survient un jour après celle d’un journaliste américain, attaqué par des colons au nord de Ramallah.

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