Collision mortelle entre deux avions militaires, 4 pilotes meurent aux Philippines

Quatre pilotes de l’armée de l’air philippine ont péri vendredi dans la collision en vol de deux avions d’entraînement qui se sont écrasés sur une base aérienne au sud de Manille.

Un accident aérien a coûté la vie à quatre pilotes aux Philippines. Deux avions militaires de type SF-260 sont entrés en collision vendredi après-midi pendant un vol d’entraînement, avant de s’écraser sur une base aérienne située au sud de Manille, ont annoncé samedi des responsables philippins.

Selon les informations communiquées, les deux appareils volaient à basse altitude lorsqu’ils sont entrés en collision. Les avions se sont ensuite écrasés sur la base aérienne Fernando, dans la ville de Lipa, au sein de la province côtière de Batangas tuant les quatre pilotes présents à bord des deux appareils dans l’accident. Cependant, les autorités ont indiqué qu’aucune victime n’avait été signalée au sol.

Une enquête attendue sur les circonstances du drame

L’armée de l’air philippine a qualifié l’incident de collision accidentelle, sans fournir davantage de précisions sur ses causes. En outre, deux responsables philippins informés de l’incident qui se sont exprimés sous couvert de l’anonymat ont confirmé que les appareils s’étaient heurtés en plein vol.

Par ailleurs, un témoin cité par l’Associated Press a indiqué que l’un des avions, conçu pour accueillir deux personnes, s’était écrasé à proximité des baraquements du personnel militaire de la base.