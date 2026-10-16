Colonialisme : la France, les États-Unis et 47 autres pays votent contre un texte à l'ONU

Quarante-neuf pays ont voté contre un texte de l’ONU sur le colonialisme contemporain, le 15 octobre 2026 à New York, aux États-Unis. Le projet de résolution a malgré tout été approuvé par 85 voix pour, avec 23 abstentions, au sein de la Quatrième Commission. D’après le tableau de vote diffusé sur le réseau social X, la France et les États-Unis figurent parmi les opposants, aux côtés de l’Allemagne, du Royaume-Uni, d’Israël, de l’Ukraine et de la Belgique.

Un texte qui vise les mesures économiques unilatérales

Selon le communiqué de l’ONU, le projet est référencé A/C.4/81/L.5 et s’intitule « Répondre aux formes contemporaines du colonialisme ». Il reconnaît que le colonialisme persiste dans les relations entre États et qu’il peut prendre la forme de mesures économiques, financières ou commerciales.

Le texte cite aussi la menace ou l’usage de la force contre un État, l’ingérence dans les affaires intérieures et les restrictions d’accès aux marchés. Toutefois le texte doit encore être soumis à l’Assemblée générale pour une adoption définitive, dont la date n’est pas connue.

Kiev et Washington défendent les sanctions

Le délégué de l’Ukraine a dénoncé « une nouvelle tentative de la Russie de se présenter en championne de la décolonisation ». Il a ajouté que les sanctions visant la Russie constituent une réponse légitime à son agression, selon le communiqué.

De son côté, la représentante des États-Unis a affirmé que les sanctions sont « des instruments légitimes de l’action des États ». Elle a aussi estimé que chaque pays a le droit de choisir ses partenaires commerciaux. En outre, elle a jugé que le Comité spécial de la décolonisation a rempli sa mission d’origine et demandé la fin de son mandat. Le délégué de Cuba a répondu que son pays n’était pas surpris par la position de Washington, qu’il a décrite comme la principale promotrice des mesures coercitives unilatérales.