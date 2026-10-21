Coopération militaire : l'Algérie et le Niger signent un accord de partenariat

L’Algérie et le Niger veulent renforcer leurs échanges dans le domaine de la défense. Ce mercredi 21 octobre, à Alger, le chef d’Etat-major Saïd Chanegriha et celui du Niger, Salifou Modi ont signé un protocole d’accord portant sur la coopération militaire entre les deux pays. Saïd Chanegriha, a exprimé la disponibilité de l’armée algérienne à examiner toute proposition nigérienne visant à consolider leurs relations militaires et sécuritaires.

Le Niger et l’Algérie main dans la main

De nombreux hauts responsables militaires algériens ont participé à la rencontre. Le chef d’Etat-major Saïd Chanegriha a tout d’abord souhaité la bienvenue à son hôte avant d’indiquer que cette visite entre en droite ligne d’un précédent déplacement effectué en Algérie quelques jours plus tôt. Pour Saïd Chanegriha, ces échanges reflètent une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale militaire afin de mieux faire face aux différents défis sécuritaires du moment. Rappelons que le Niger et l’Algérie partagent une frontière commune.

Durant l’audience, le chef d’Etat-major algérien a insisté sur la disponibilité de son armée à étudier les propositions du Niger susceptibles de consolider les relations entre les deux armées. Cette déclaration ouvre la voie à l’examen d’éventuelles initiatives nigériennes. Pour le moment on ne connaît pas exactement ce que contient ce protocole d’accord militaire. Voilà un moment maintenant que les deux pays poursuivent leurs échanges sur les questions de défense et de sécurité. Le Niger a initié divers cadres de concertations afin de booster sa coopération avec l’Algérie.

Alger est une référence en matière de Défense sur le continent. Le pays figure régulièrement dans le peloton de tête des nations africaines avec les armées les plus fortes. Aussi, l’Algérie possède une expertise en matière de lutte contre les groupes armés terroristes. Confronté au phénomène du terrorisme il ya des dizaines d’années en arrière, le pays a su mettre en place des mécanismes pour endiguer le mal.