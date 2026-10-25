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Coupe du monde U15 : le Bénin s’impose face aux Îles Cook (10-0) après la défaite contre le Qatar

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La Coupe du monde et Festival U15 se déroule à Bakou, en Azerbaïdjan, du 24 au 30 octobre 2026. Dimanche matin à Bakou, les Guépards U15 du Bénin ont battu les Îles Cook sur le score de 10 à 0 après leur défaite 3-2 face au Qatar .

Pour cette première édition, 191 sélections de joueurs nés en 2011 et 2012 disputent un tournoi en format à huit contre huit. Après la phase de groupes, les équipes sont réparties en six niveaux, et le vainqueur du niveau A remportera le titre.

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Une réaction immédiate des Guépards

Les Guépards ont répondu dimanche 25 octobre, au complexe sportif de Hövsan, en battant les Îles Cook sur le score de 10 à 0. Ce succès intervient au lendemain de leur défaite 3-2 face au Qatar, lors de leur entrée dans la compétition. Benoît Dossou Yovo a signé un triplé. Osias Assigbe et Rivaldo Pérès Mevognon ont chacun inscrit deux buts, tandis que le capitaine Noé Faton a aussi participé à la fête offensive.

Cette victoire permet aux Béninois de relancer leur parcours. Ils affronteront Hong Kong dimanche après-midi, avant de défier l’Italie et le Turkménistan lundi pour terminer la phase de groupes.

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