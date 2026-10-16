Cristiano Ronaldo à l’Inter Miami ? L’idée lancée par un ancien coéquipier

Danny Simpson voit Cristiano Ronaldo devenir entraîneur après sa carrière. En effet, l’ancien défenseur de Manchester United évoque même une possible collaboration avec David Beckham en Major League Soccer (MLS), aux États-Unis.

Cristiano Ronaldo pourrait-il poursuivre sa carrière dans le football comme entraîneur ? C’est l’hypothèse avancée par Danny Simpson, son ancien coéquipier à Manchester United. Interrogé par GOAL, l’ancien défenseur anglais estime que le Portugais possède les qualités nécessaires pour réussir dans cette fonction et n’exclut pas non plus une association avec David Beckham, copropriétaire de l’Inter Miami, le club américain où évolue Lionel Messi.

En effet, Simpson pense que la personnalité de Cristiano Ronaldo et son exigence pourraient favoriser sa reconversion sur les bancs de touche. « Je pense qu’il entraînera. Je me pose la question depuis quelque temps », a-t-il confié à GOAL, dans le cadre d’un partenariat avec Free Bets avant de poursuivre : « Je me pose la question depuis quelque temps. Va-t-il suivre l’exemple de David Beckham ou devenir entraîneur ? Je ne sais pas s’il est peut-être un peu plus passionné par ce qui se passe sur le terrain. »

Une association avec David Beckham envisagée

L’idée d’une collaboration entre Cristiano Ronaldo et Beckham a également été évoquée au cours de l’entretien. en effet, questionné sur la possibilité de voir le Portugais entraîner à l’Inter Miami, sous la direction de l’ancien international anglais, Simpson a réagi avec enthousiasme : « Ce serait quelque chose, non ?! »

Cependant, cette perspective reste pour le moment hypothétique. Pour mémoire, Beckham est copropriétaire de l’Inter Miami, qui a remporté la MLS Cup, tandis que Messi y poursuit sa carrière après avoir remporté huit Ballons d’or. Simpson estime néanmoins que Cristiano Ronaldo pourrait s’imposer comme entraîneur de haut niveau. Il cite notamment sa manière de s’exprimer, ses exigences et les attentes qu’il place chez ses coéquipiers.

Un avenir encore à définir

Pour rappel, Danny Simpson et Cristiano Ronaldo ont partagé le vestiaire de Manchester United durant la saison 2007-2008, conclue par un titre en Premier League et une victoire en Ligue des champions. Après cette période, Simpson a joué notamment à Newcastle et à Leicester, avec lequel il a remporté le championnat d’Angleterre en 2016. Ronaldo, lui, a poursuivi son parcours au Real Madrid, à la Juventus et à Al-Nassr.

Simpson rappelle enfin que Ronaldo détient des parts du club saoudien. Selon lui, il pourrait donc aussi s’intéresser à la gestion d’une équipe. « Je sais qu’il détient des parts d’Al-Nassr. Ronaldo entraîneur, ce serait intéressant. Mais vu sa façon de parler, sa personnalité, ses exigences et ce qu’il attend des autres, surtout lorsqu’il est revenu à Manchester United, je pense qu’il a ce qu’il faut pour devenir un entraîneur de haut niveau, connaître le jeu et l’étudier. Ce serait intéressant de le voir à ce poste. Je ne sais pas si cela lui conviendrait de prendre du recul, de posséder le club et de procéder ainsi. Il est sur les terrains tous les jours depuis l’âge de 16 ans. Comment arrêter ça ? Nous avons du mal à le faire. Il a fait ça dix ans de plus que la plupart. », a confié le joueur.