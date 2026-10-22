Cristiano Ronaldo conserve son avance sur Messi dans le classement des footballeurs les mieux payés en 2026

Cristiano Ronaldo conserve la première place du classement des footballeurs les mieux payés au monde, selon Forbes. En effet, le Portugais devance nettement Lionel Messi, avec des revenus estimés à plus du double de ceux de son rival argentin tandis que Kylian Mbappé complète le podium.

Selon le classement publié par le magazine américain Forbes le 17 octobre 2026, l’attaquant d’Al-Nassr devrait percevoir 300 millions de dollars sur la saison 2026-2027, soit environ 267 millions d’euros. Son principal poursuivant, Lionel Messi, est crédité de 145 millions de dollars, l’équivalent de 129 millions d’euros.

Cet écart de 155 millions de dollars s’explique par le fait que Cristiano Ronaldo devrait toucher 250 millions de dollars grâce à son activité sur le terrain, auxquels s’ajoutent 50 millions issus de ses partenariats et de ses activités commerciales. De son côté, Messi devrait percevoir 70 millions de dollars avec l’Inter Miami, contre 75 millions provenant de ses activités hors terrain.

Ainsi, Ronaldo et Messi occupent les deux premières places de ce classement pour la quatrième saison consécutive. Derrière eux, le Français Kylian Mbappé, qui évolue au Real Madrid, complète le podium avec des revenus estimés à 100 millions de dollars, soit environ 89 millions d’euros.

Pour rappel, la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi a pris une autre dimension lorsque le Portugais a rejoint le Real Madrid en 2009. À cette époque, Messi brillait déjà au FC Barcelone. Leurs duels en Liga ont alors rythmé plusieurs saisons, avec deux joueurs qui se disputaient les titres et les récompenses individuelles.

Le top 3 des joueurs les mieux payés en 2026