Cristiano Ronaldo : la Ligue saoudienne tranche sur son 982e but

À quelques heures du match contre Al-Khaleej, Cristiano Ronaldo a été informé de la décision de la Ligue saoudienne concernant un but contesté inscrit avec Al-Nassr lors du match contre Al-Faisaly la semaine dernière.

La Ligue saoudienne a tranché en faveur de Cristiano Ronaldo concernant le deuxième but d’Al-Nassr face à Al-Faisaly. En effet, selon le journaliste saoudien Abdelaziz Al-Mureisel, la décision a été communiquée personnellement au capitaine portugais, dont le compteur atteint désormais 982 buts.

« C’est cette nouvelle que j’étais censé publier avant le match #النصر_الخلود mais j’ai décidé de la publier avant la prière de l’aube parce que je serai occupé خاص Cristiano Ronaldo a été informé qu’il possède 982 buts après le comptage de son but dans les buts d’Al-Fayha à son nom« , a écrit le journaliste sur X.

Vendredi dernier, Al-Nassr s’est imposé 3-1 contre Al-Faisaly au stade de la cité sportive d’Al-Majmaah, lors de la onzième journée du championnat Roshn. Avec 982 réalisations comptabilisées selon cette source, il ne lui manquer que 18 buts pour atteindre la barre symbolique des 1 000 buts en carrière.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo reste le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec 140 buts, selon l’UEFA. Son passage au Real Madrid a également marqué les statistiques du football : il y a inscrit 451 buts en 438 matchs officiels, dont 105 en Ligue des champions.