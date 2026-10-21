Cristiano Ronaldo manque son 982e but face à Neom avec Al-Nassr

Cristiano Ronaldo a manqué une occasion d’atteindre les 982 buts en carrière, mardi 20 octobre 2026, lors de la victoire d’Al-Nassr contre Neom (1-0). L’attaquant portugais a notamment échoué sur penalty avant de manquer une autre opportunité devant le but.

La soirée aurait pu prendre une autre tournure pour Cristiano Ronaldo. Mais alors qu’Al-Nassr affrontait Neom en championnat saoudien, le quintuple Ballon d’or a eu l’occasion d’augmenter son total de buts, sans parvenir à concrétiser. Dans le temps additionnel de la première période, son penalty n’a pas trouvé le cadre, laissant les deux équipes à égalité à la pause.

Cependant, cet échec ne s’est pas limité à cette tentative. en effet, au début de la seconde période, le Portugais a manqué une nouvelle occasion franche face à un but vide. Ces ratés ont alimenté sa frustration, même si João Félix a inscrit l’unique but de la rencontre à la 61e minute qui a permis à Al-Nassr de s’imposer sur le score de 1-0.

Un palmarès qui dépasse les échecs du moment

Malgré cette soirée difficile, le parcours de Ronaldo reste marqué par des records majeurs. En effet, l’attaquant portugais demeure notamment le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions, avec 140 réalisations en 183 matchs. Il détient également le record de buts inscrits au cours d’une seule édition de la compétition, avec 17 réalisations lors de la saison 2013-2014, sous les couleurs du Real Madrid.