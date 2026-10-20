Cristiano Ronaldo ne faisait pas assez d'efforts à Manchester United selon Erik Ten Hag

Dans le football, les choses peuvent aller très vite et ce n’est pas Erik ten Hag qui dira le contraire. En 2022, lorsque le néerlandais s’assoit sur le banc de Manchester United, il est considéré comme l’un des meilleurs techniciens d’Europe. Mais son aventure avec les Red Devils va tourner au fiasco et sa relation avec Cristiano Ronaldo ne sera pas au beau fixe.

Dans un récent entretien accordé au média The Athletic, Erik ten Hag est revenu sur sa relation difficile avec le quintuple Ballon d’Or. Dans l’entretien, Ten Hag reproche à CR7 son manque d’intensité à l’entraînement et une préparation insuffisante, autant de choses qui auraient compliqué son travail lors de son passage à Man U. L’entraîneur batave a estimé que Ronaldo ne répondait pas toujours aux exigences qu’il attendait de lui. Il dira clairement que le champion d’Europe 2016 pouvait manquer certaines séances ou ne pas fournir suffisamment d’efforts lors des entraînements.

Ten Hag attendait davantage de Ronaldo

Erik ten Hag ne s’est pas arrêté là. Il a mis en avant les difficultés de la superstar portugaise à se positionner dans la surface de réparation. Dans son interview, il a livré ce témoignage en se référant à une discussion qu’il a eue avec CR7 : « Ronnie (Cristiano Ronaldo), tout le monde veut te mettre dans les meilleures conditions, mais si tu n’arrives pas à te positionner dans la surface, tu ne peux pas marquer. » Pour Ten Hag, le Portugais manquait de mobilité dans les phases offensives. « Il ne courait ni avec le ballon ni sans. La raison ? Il ne s’était pas préparé », a expliqué l’ex-entraîneur de l’Ajax Amsterdam. Ces propos montrent les difficultés rencontrées par le coach néerlandais pour intégrer Ronaldo à son projet de jeu.

Une rupture consommée en novembre 2022

Les tensions entre les deux hommes vont prendre une autre tournure en octobre 2022. Ce jour-là, CR7 avait refusé d’entrer en jeu contre Tottenham avant de quitter le banc et de rejoindre les vestiaires avant la fin de la rencontre. Par la suite, l’ancien Galactique du Real Madrid avait accordé une interview très salée à Piers Morgan, dans laquelle il critiquait vivement la vision d’Erik ten Hag. Le divorce était alors consommé entre les deux hommes. Dans son récent entretien avec The Athletic, Erik ten Hag semble en avoir toujours gros sur le cœur en ce qui concerne son passage à Manchester United et sa cohabitation avec Cristiano Ronaldo.