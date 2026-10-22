Cristiano Ronaldo partage avec Kvaratskhelia un sentiment qu'il connaît bien

Ce mardi 20 octobre, le Paris Saint Germain a affronté le FC Barcelone en Ligue des Champions. Les parisiens se sont imposés sur le score de (4-2). Malgré cette victoire de prestige, le club de la capitale française a perdu des joueurs importants sur blessure. Ce fut le cas pour Khvicha Kvaratskhelia. Le géorgien sera indisponible pour le reste de la saison.

La blessure de Khvicha Kvaratskhelia a fait réagir Cristiano Ronaldo. Le quintuple ballon d’or a adressé un message d’encouragement à l’attaquant du PSG. Sur Instagram, CR7 a choisi des mots forts pour soutenir le joueur parisien. La superstar lusitanienne s’est exprimé en ces termes : « Les batailles les plus difficiles du football sont souvent celles que personne ne voit. Je connais ce sentiment, Kvara », a écrit le champion d’Europe 2016. Durand son incroyable carrière, Cristiano Ronaldo a connu des blessures et il connaît mieux que quiconque l’impact d’une blessure sur la carrière d’un joueur professionnel.

Cristiano Ronaldo a par la suite invité Khvicha Kvaratskhelia à ne pas perdre confiance malgré cette épreuve. Il lui a rappelé son parcours et l’a encouragé à continuer de croire en lui. « Garde cette flamme allumée. Le meilleur reste à venir » dira CR7 qui explique par la suite au jeune joueur qu’il doit être fort .

Un soutien qui vient de son idole

Ce message est symbolique pour Kvaratskhelia. Le géorgien n’a jamais caché son admiration envers Cristiano Ronaldo, qu’il considère comme son idole. Recevoir des encouragements de son idole n’est pas donné à tout le monde et il est fort à parier que l’allier s’appuiera sur ce message pour réussir sa convalescence. Depuis son arrivée au PSG, Khvicha Kvaratskhelia s’est imposé comme l’un des principaux leaders sur le terrain.

Il ne cesse d’enchaîner les prestations de classe internationale au point où son nom revenait régulièrement dans la course au ballon d’or. La blessure de Kvaratskhelia constitue une vraie perte pour Luis Enriqué qui devra réadapter son système de jeu sans l’apport de l’un de ses meilleurs joueurs. Il faudra attendre l’année prochaine pour revoir l’ancien joueur du Napoli sur un terrain.