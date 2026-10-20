Cristiano Ronaldo pressenti pour racheter 20 % d’Al-Nassr, endetté de 184 millions d’euros

Le club saoudien d’Al-Nassr pourrait bientôt changer de main. Selon Bloomberg, ce 20 octobre, le Fonds d’investissement public saoudien (PIF), qui contrôle le club, négocie la cession d’une participation majoritaire à la société d’investissement américaine RedBird Capital Partners, propriétaire de l’AC Milan et du Toulouse FC. Cristiano Ronaldo pourrait racheter jusqu’à 20 % du club dans le cadre de cette opération.

Le nom du Portugais était déjà associé à l’actionnariat du club en juin 2025. Le quotidien espagnol Marca avait rapporté que Cristiano Ronaldo pourrait obtenir 5 % des parts d’Al-Nassr dans le cadre de la prolongation de son contrat. Cette information n’avait toutefois pas fait l’objet d’une confirmation officielle.

Une dette de 184 millions d’euros à effacer

Le Fonds d’investissement public saoudien tenterait d’éponger les dettes du club, estimées à 800 millions de riyals, soit environ 184 millions d’euros avant toute transaction. Selon le média italien Calcio e Finanza, le but est d’assainir les comptes pour faciliter la vente. Le fonds chercherait à régler cette somme grâce à de nouveaux contrats de sponsoring avec des entreprises de son portefeuille.

RedBird envisagerait d’acquérir 70 % du club pour environ 267 millions de dollars selon La le journal italien Gazzetta dello Sport. Sur cette base, Al-Nassr serait valorisé à environ 381 millions de dollars, sans la dette. Les discussions restent toutefois à un stade préliminaire.