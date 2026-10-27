Dangote mise sur l’IA pour augmenter la capacité de production de sa raffinerie

Depuis la mise en service de sa raffinerie de pétrole, le magnat Aliko Dangote a basculé dans une autre dimension. L’homme le plus riche d’Afrique a fait de son infrastructure l’un des projets les plus ambitieux du continent. Dangote a mis en place diverses stratégies pour optimiser les performances de sa raffinerie.

D’après l’Agence Ecofin, la raffinerie de Dangote s’apprête à intégrer l’intelligence artificielle dans ses opérations industrielles. De quoi s’agit-il ? Selon Ecofin, le groupe a choisi une solution développée par l’américain Honeywell Technologies pour améliorer le fonctionnement de ses installations. Cette innovation doit permettre à la raffinerie d’accroître ses capacités de traitement du pétrole brut.

Une technologie au service de l’expansion de Dangote

Le projet IA a été nommé Forge Plant Cognition. Il s’agit d’une plateforme qui va aider les équipes techniques à mieux surveiller les équipements, à repérer les problèmes susceptibles de ralentir la production et à identifier les pertes de rendement. Le but est de tirer davantage parti des installations existantes tout en facilitant les décisions des techniciens. L’entreprise Honeywell estime que cette innovation pourrait générer plus de 60 millions de dollars de gains opérationnels bruts par an lorsque la raffinerie fonctionnera à pleine capacité. Pour rappel, la raffinerie de pétrole d’Aliko Dangote dispose présentement d’une capacité de 650000 barils par jour. L’ambition du groupe est de 1,4 million de barils quotidiens à l’horizon 2028.

L’intégration du projet Forge Plant Cognition représente une étape importante pour la raffinerie de Dangote. L’Intelligence artificielle s’est taillée une place sur mesure dans le dispositif de l’économie mondiale. L’IA est désormais incontournable dans le processus de performances des entreprises. En outre, l’augmentation des volumes traités exige une surveillance rigoureuse des équipements, une bonne coordination des opérations et une limitation des interruptions de production. L’IA est en mesure de contribuer à répondre à ces besoins en analysant les données industrielles et en signalant plus rapidement certaines anomalies.

Le futur dispositif qui va équiper la raffinerie de Dangote s’appuie sur le savoir-faire de NVIDIA et sur l’infrastructure informatique de Dell Technologies qui sont deux mastodontes du domaine de l’IA. En déboursant 60 millions de dollars, Aliko Dangote veut se donner les moyens d’améliorer l’efficacité de sa raffinerie au moment où ses ambitions industrielles prennent de l’ampleur. Les résultats seront scrutés à la loupe pour voir si cet investissement en valait la peine.