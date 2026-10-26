Décès de l'acteur américain Walter Koenig, star de la série « Star Trek », à 90 ans

Walter Koenig, connu pour avoir incarné Pavel Chekov dans la série originale « Star Trek », est mort le dimanche 25 octobre 2026 à son domicile de North Hollywood, un quartier de Los Angeles. Âgé de 90 ans, il s’est éteint de causes naturelles, selon son agent, entouré de sa fille Danielle et de sa nièce.

Walter Koenig est né à Chicago en 1936 et a débuté à la télévision au début des années 1960 avec de petits rôles. Il décroche le rôle de Chekov en 1966 et joue à partir de la deuxième saison de la série puis dans sept films de la franchise. Il s’est aussi distingué dans « Babylon 5 », où il incarne Alfred Bester, et a écrit pour la télévision et la bande dessinée.

Un hommage unanime

George Takei, un de ses partenaires a confié sur les réseaux sociaux avoir « le cœur lourd », estimant qu’il était bien plus que Chekov. Son agent a salué la gentillesse, l’humour et l’enthousiasme de l’acteur, qui a marqué plusieurs générations de fans.