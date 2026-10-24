Décès de Séfou FAGBOHOUN : son épouse, l’He ASSIKIDANA remercie les Béninois pour leur soutien

Quelques semaines après les obsèques de Séfou FAGBOHOUN, son épouse, l’honorable Albertine ASSIKIDANA, députée à l’Assemblée nationale, exprime sa reconnaissance aux autorités, aux populations du Plateau et à tous ceux qui lui ont témoigné leur soutien. Dans un message empreint d’émotion, elle remercie les personnes qui l’ont accompagnée dans cette épreuve et adresse des prières à Allah pour le repos éternel de son mari.

« C’est avec une profonde émotion et un cœur encore meurtri par la douleur » que l’honorable Albertine ASSIKIDANA épouse FAGBOHOUN a adressé ses remerciements au peuple béninois, après le rappel à Dieu de son époux, le patriarche Séfou FAGBOHOUN. Elle exprime sa sincère gratitude pour les nombreux témoignages de compassion, d’affection, de solidarité et de soutien reçus depuis cette disparition.

Ses premiers mots de reconnaissance vont au président de la République, chef de l’État, ainsi qu’à la vice-présidente de la République, pour leur sollicitude et leurs marques de compassion mais aussi le président de l’Assemblée nationale, les membres du Bureau de l’institution, l’ensemble des membres du Sénat, le président du Conseil économique et social et ses conseillers, les présidents des groupes parlementaires ainsi que ses collègues députés, pour leurs témoignages de sympathie et leur soutien dans ces moments douloureux.

« Mes premiers mots de reconnaissance vont à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’État, ainsi qu’à Madame la Vice-Présidente de la République, pour leur sollicitude et leurs marques de compassion. Ma profonde gratitude va également au Président de l’Assemblée nationale, aux membres du Bureau de l’Assemblée nationale, à l’ensemble des membres du Sénat, au Président du Conseil économique et social et à ses conseillers, aux présidents des groupes parlementaires ainsi qu’à mes collègues députés, pour leurs témoignages de sympathie et leur soutien en ces moments douloureux. J’adresse mes sincères remerciements aux membres du Gouvernement, aux hautes personnalités de l’État, aux responsables politiques et administratifs, aux autorités religieuses et traditionnelles, ainsi qu’à toutes les personnalités civiles et institutionnelles qui se sont associées à notre peine« , écrit l’honorable Albertine ASSIKIDANA épouse FAGBOHOUN

Les populations du Plateau particulièrement remerciées

Par ailleurs, l’honorable Albertine ASSIKIDANA exprime une reconnaissance particulière au préfet du département du Plateau, aux autorités préfectorales et administratives, au directeur départemental de la Police républicaine et à ses collaborateurs, aux maires, aux élus communaux et aux responsables locaux, pour leur présence, leur disponibilité et leur solidarité.

Elle adresse également un message particulier aux populations du Plateau, dont l’affection, la mobilisation et les nombreux hommages rendus à son époux l’ont profondément touchée ainsi qu’au peuple frère du Nigéria. « Mes remerciements s’adressent également au peuple frère du Nigeria, ainsi qu’à toutes les personnes de bonne volonté qui, au Bénin et ailleurs, m’ont témoigné leur affection et leur compassion. Je tiens à saluer les professionnels des médias, les journalistes, les organes de presse et l’ensemble des acteurs de l’information pour l’attention accordée à la mémoire de mon regretté époux. Une pensée toute particulière va aux populations du département du Plateau. Votre affection, votre mobilisation, votre solidarité et les nombreux hommages rendus à mon époux m’ont profondément touchée. Votre soutien restera à jamais gravé dans mon cœur. », leur écrit-elle.

En outre, la députée n’a pas manqué de saluer les professionnels des médias, les journalistes, les organes de presse et l’ensemble des acteurs de l’information pour l’attention accordée à la mémoire de son regretté époux.

« À nos familles respectives, à nos parents, à nos collaborateurs, aux associations et à toutes celles et à tous ceux qui m’ont soutenue, de près ou de loin, par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs appels ou leurs gestes de réconfort, j’adresse mes remerciements les plus chaleureux. Dans cette épreuve particulièrement douloureuse, votre présence et votre affection ont été, pour moi et pour ma famille, une précieuse source de réconfort et de force morale », confie-t-elle, ajoutant qu’elle gardera toujours le souvenir de cette solidarité et de cette fraternité.

Ne pouvant remercier individuellement toutes les personnes qui l’ont accompagnée, elle les prie de trouver dans son message l’expression de sa profonde reconnaissance et de sa sincère considération. Elle souhaite que le Tout-Puissant leur rende leurs bienfaits au centuple, leur accorde santé, paix et prospérité, protège leurs familles et les préserve de pareilles épreuves.

« À jamais dans mon cœur »

Dans la dernière partie de son message, l’He Albertine ASSIKIDANA adresse ses prières à Allah pour le repos éternel de son époux. « À toi, mon cher époux, mon bien-aimé, j’élève mes prières vers Allah, le Tout-Miséricordieux, et Lui confie ton âme », écrit-elle. Elle implore le pardon et l’infinie miséricorde d’Allah pour Séfou FAGBOHOUN, demandant qu’il soit accueilli parmi ses serviteurs vertueux et qu’il obtienne la plus haute demeure du Paradis, Al-Jannat Firdaws.

« Ô Allah, toi qui es le Clément et le Miséricordieux, accorde à mon époux, Séfou FAGBOHOUN, ton pardon et ton infinie miséricorde. Accueille-le parmi tes serviteurs vertueux et accorde-lui la plus haute demeure du Paradis, Al-Jannat Firdaws. Illumine sa tombe, apaise son âme et fais de sa demeure dans l’au-delà un lieu de paix, de lumière et de félicité éternelle. Ô Allah, que toutes les bonnes actions qu’il a accomplies durant sa vie, tous ses gestes de générosité, toutes les personnes qu’il a aidées, tous les cœurs qu’il a touchés et tout le bien qu’il a semé autour de lui lui soient bénéfiques dans l’au-delà. Multiplie ses récompenses, efface ses fautes et accueille-le parmi ceux qui bénéficieront de Ton infinie grâce et de Ta miséricorde. Qu’Allah t’accorde le plus haut degré du Paradis, mon époux bien-aimé, et que le bien que tu as accompli ici-bas soit une lumière pour toi dans l’au-delà », poursuit-elle, avant de conclure cet hommage personnel par ces mots : « À jamais dans mon cœur. Repose en paix sous la miséricorde infinie d’Allah. », écrit l’honorable Albertine ASSIKIDANA épouse FAGBOHOUN

L’honorable Albertine ASSIKIDANA renouvelle enfin ses remerciements à toutes celles et à tous ceux qui lui ont témoigné leur compassion, leur présence et leur solidarité.