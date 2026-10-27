Défense : cinq pays européens réunis à Paris envoient un message à la Russie

Réunis à Paris le 26 octobre 2026, les ministres de la Défense du groupe E5 ont réaffirmé leur volonté de renforcer la défense collective de l’OTAN et de poursuivre leur soutien à l’Ukraine. Face aux risques sécuritaires en Europe, ils considèrent la Russie comme la menace la plus grave pour la sécurité euro-atlantique.

La France, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne et le Royaume-Uni veulent rapprocher leurs efforts militaires. En effet, leurs ministres de la Défense se sont retrouvés à Paris le lundi 26 octobre pour examiner les enjeux de sécurité européenne et le soutien à l’Ukraine. À l’issue de cette rencontre, ils ont adopté une déclaration commune dans laquelle ils qualifient la Russie de « menace la plus grave et la plus durable pour la sécurité et la stabilité euro-atlantiques ».

Pour atteindre cet objectif, les cinq pays souhaitent que les Européens prennent davantage de responsabilités dans leur propre sécurité. Ainsi, les pays européens pourraient mieux répondre aux menaces et contribuer davantage à la défense collective.

Cependant, cette volonté de renforcer les moyens militaires européens ne signifie pas un éloignement des États-Unis. Au contraire, les ministres soulignent l’importance du partenariat transatlantique et de l’engagement américain au sein de l’OTAN.

Pour rappel, selon l’Agence européenne de défense, les 27 États membres de l’Union européenne ont consacré 418 milliards d’euros à la défense en 2025, soit une hausse de 20 % par rapport à 2024. De plus, les dépenses pour 2026 sont estimées à 454 milliards d’euros.

Le soutien à l’Ukraine reste une priorité

Parallèlement, les ministres du E5 ont réaffirmé leur engagement en faveur de l’Ukraine et estimé que la capacité de Kiev à se défendre aujourd’hui et à l’avenir est essentielle à la sécurité européenne. C’est pourquoi ils souhaitent poursuivre l’aide politique, militaire et financière apportée au pays.

En outre, les cinq pays défendent la recherche d’une paix durable, assortie de garanties de sécurité solides et entendent également poursuivre leurs efforts contre les activités de la flotte fantôme russe, dans le respect du droit international.