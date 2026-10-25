Drame conjugal : un policier soupçonné d'avoir tué sa compagne et collègue avant de se suicider au Nigeria

Deux policiers en couple sont morts par balle dans la soirée du vendredi 23 octobre 2026, dans l’État de Kogi, au centre du Nigeria. Selon une source citée par Tribune Online, le caporal Amos Yusuf aurait tiré sur sa compagne, la caporale Grace Abraham, avant de se donner la mort. Même si la police a ouvert une enquête, elle n’a pas cependant pas encore confirmé ce scénario.

Le drame s’est produit à Ajaokuta, où Amos Yusuf était affecté à la division de police locale. Ce soir-là, il avait pris son service de garde de nuit vers 18 heures. Mais quelques heures plus tard, il aurait quitté son poste pour se rendre au logement de Grace Abraham. Vers 21 heures, des coups de feu ont retenti et la jeune femme, touchée à l’épaule, au bas-ventre et à la jambe, n’a pas survécu.

Les deux agents se connaissaient de longue date. En effet, d’après le quotidien nigérian, ils étaient tous deux originaires de Kogi. Ils avaient aussi rejoint la police la même année, suivi la même formation et servaient au même endroit.

Un couple en crise depuis des mois

La source décrit une relation qui se dégradait depuis plusieurs mois. Et pour cause, méfiance, soupçons d’infidélité, disputes qui auraient tourné aux bagarres et aux menaces : les difficultés du couple n’étaient pas un secret pour leur hiérarchie. Le chef de la police judiciaire de la division les aurait même placés en détention, puis leur aurait conseillé de se séparer mais les tensions auraient pourtant continué.

Du côté des autorités, la prudence reste de mise mais la porte-parole du commandement de police de Kogi, Afusat Saliu, a confirmé qu’une enquête était en cours: « Je ne peux pas vous le confirmer pour l’instant, mais nous enquêtons sur les circonstances qui ont conduit à leur mort ».