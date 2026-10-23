Dubaï : le Congo réalise une première africaine avec sa dette souveraine

La République du Congo fait son entrée sur Nasdaq Dubai avec deux emprunts souverains totalisant 1,55 milliard de dollars.

Selon un communiqué diffusé le 19 octobre 2026, deux emprunts souverains congolais, d’un montant cumulé de 1,55 milliard de dollars, ont été admis à la cote de Nasdaq Dubai et fais ainsi du pays le premier État africain à y inscrire des obligations souveraines.

Les deux émissions concernées portent respectivement sur 700 millions et 850 millions de dollars. En effet, la première arrive à échéance le 17 février 2035, tandis que la seconde doit être remboursée au plus tard le 26 mai 2036 avec toutes deux un taux d’intérêt nominal de 9,5 % et prévoient un remboursement progressif du capital.

Cependant, cette admission ne constitue pas un nouvel emprunt. Déjà cotées à la Bourse de Londres, les obligations sont désormais négociables sur une deuxième place financière avec pour objectif d’élargir leur visibilité auprès des investisseurs et de faciliter les transactions sur le marché secondaire, où s’échangent les titres déjà émis.

Pour rappel, en novembre et décembre 2025, le Congo avait émis des euro-obligations pour un montant total de 930 millions de dollars, assorties d’un taux nominal de 9,875 % et d’une échéance de sept ans. Ensuite, en février 2026, le pays avait également annoncé une émission obligataire de 700 millions de dollars, avec un rendement de 11,625 % et une échéance en 2035.

Un accès élargi aux investisseurs

Selon les données communiquées par Nasdaq Dubai, l’encours de dette coté sur sa plateforme dépasse 147,5 milliards de dollars, dont 43 % correspondent à des émissions souveraines. En pratique, un investisseur détenant des obligations congolaises peut les vendre à un autre acteur souhaitant les acquérir. Ainsi, le paiement revient alors au vendeur, tandis que le Congo reste tenu de verser les intérêts et de rembourser le capital conformément aux conditions initiales.