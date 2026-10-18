Édition 2026 du Mois du consommons local : “Le panier minuite”, une innovation majeure

Le ministre Shadiya Assouma a vu juste

Les participants séduits par l’initiative

Le marché de Ganhi, à Cotonou a accueilli ce samedi 17 octobre 2026 le lancement de l’activité « Panier-minute », une initiative destinée à promouvoir les produits locaux. Il s’agit d’une innovation de cette 7ème édition du mois du « Consommons Local » sous le leadership de Shadiya Alimatou Assouman ministre du Commerce intérieur, en charge de la Formalisation de l’économie. En effet, à travers un défi ludique, les organisateurs invitent les consommateurs à privilégier les produits du terroir dans leurs habitudes alimentaires.

Une minute pour remplir son panier de produits locaux. C’est le défi lancé aux participants de l’activité « Panier-minute », organisée ce samedi 17 octobre au marché de Ganhi, à Cotonou, dans le cadre du Mois du Consommons Local. L’initiative associe divertissement et sensibilisation pour encourager la population à mieux connaître les produits béninois et à les consommer davantage. Le concept repose sur une règle simple. Chaque participant dispose de 10 000 FCFA et de 60 secondes pour parcourir l’espace dédié et remplir son panier avec des produits issus du terroir béninois. L’objectif est d’amener les ménages à intégrer progressivement les produits locaux dans leur alimentation quotidienne.

Des participants séduits par l’expérience

L’activité a suscité l’enthousiasme des participants. Parmi les gagnantes, Irène Dossou Yovo hôtelière et restauratrice, s’est réjouie de cette expérience qu’elle considère comme une occasion de découvrir et de valoriser les produits béninois. « À partir d’aujourd’hui, je vais encourager mes amis et les membres de ma famille à consommer davantage nos produits locaux », a-t-elle déclaré. Pour elle, cette initiative doit contribuer à faire de la consommation locale une habitude quotidienne.

Dans le même esprit, Carmelle Badji a salué une démarche qui permet de mieux faire connaître les produits du terroir. Elle a invité la population à leur accorder davantage de place dans ses choix de consommation et a remercié le gouvernement pour cette initiative. L’expérience a également séduit Joseph, un ressortissant nigérian en séjour au Bénin. Venu initialement au marché pour acheter des fruits, il a été invité à participer au défi. Il a apprécié l’occasion de parcourir les étals et de choisir des produits dans une ambiance conviviale. « C’était très agréable. Je suis venu et je me suis bien amusé », a-t-il confié.

Une opération appelée à se poursuivre

Après cette première étape au marché de Ganhi, l’activité « Panier-minute » doit se poursuivre dans d’autres marchés du pays. Selon le calendrier présenté par les organisateurs, le prochain rendez-vous est prévu le mercredi 21 octobre au marché de Ouando, à Porto-Novo. Le marché PK3, à Cotonou, accueillera ensuite l’activité le samedi 24 octobre, avant une dernière étape au marché de Guéma, à Parakou, le mercredi 28 octobre.

Notons que cette initiative dénommée : « Le panier-minute » s’inscrit dans la même dynamique que les innovations de cette 7ème édition du mois du consommons local. En effet, Alimatou Shadiya Assouman avait choisi de lancer l’édition de cette année à Afrikan Ceramics Solutions (ACS), dans la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). La cérémonie a été précédée d’une visite guidée de l’usine spécialisée dans la fabrication de carreaux « Made in Benin ».

L’usine transforme localement des ressources minières extraites au Bénin, dont l’argile, le kaolin et le granite, en carreaux destinés aux murs et aux sols. La capacité annoncée atteint 10 000 m² de carreaux par jour. La production comprend plusieurs finitions, dont les versions mate, brillante et satinée. Les produits sont commercialisés sous la marque Elano et distribués sur le marché béninois.