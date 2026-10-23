Macron ne se rendra finalement pas au Sénégal et au Nigéria

Le président français a annulé sa tournée prévue à Abuja et à Dakar à la fin du mois d’octobre, alors que la France est confrontée à un mouvement social marqué notamment par la mobilisation des lycéens.

Emmanuel Macron ne se rendra finalement pas au Sénégal et au Nigeria comme prévu. Selon les informations rapportées par Jeune Afrique, le président français a décidé d’annuler cette tournée ouest-africaine dans un contexte de tensions sociales en France.

Le déplacement qui n’avait pas été officiellement annoncée par l’Élysée devait conduire le chef de l’État à Abuja, puis à Dakar, où il était attendu les 30 et 31 octobre. pour sa première visite officielle au Sénégal depuis l’élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République.

Pour rappel, la France connaît une mobilisation de lycéens marquée par des tensions avec les forces de l’ordre qui s’est étendue à plusieurs régions depuis la mi-septembre 2026. Les élèves dénoncent notamment le manque d’enseignants, les classes surchargées, la vétusté de certains établissements et les difficultés liées à Parcoursup.