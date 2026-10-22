Espagne : Lionel Messi va recevoir un prix qui récompense l'ensemble de sa carrière

Lionel Messi est actuellement en Espagne où il va participer à la cérémonie de remise des Prix Princesse Asturies. L’évènement aura lieu dans la ville d’Oviedo. Au cours de la cérémonie, l’octuple ballon d’or va recevoir une distinction dans la catégorie Sport pour l’ensemble de sa carrière. Le champion du monde 2022 a été aperçu dans les rues de la vie en compagnie de son épouse, Antonela Roccuzzo.

Le couple a notamment posé devant l’hôtel de la Reconquista, un établissement de très haut standing qui accueille les personnalités de marque invitées pour la cérémonie. La cérémonie des Prix Princesse des Asturies est un évènement prestigieux qui se déroule e Espagne depuis 1981. Ces récompenses mettent à l’honneur des personnalités et des organisations dont les actions contribuent au rayonnement des sciences, de la culture, du sport et des valeurs humanistes.

Lionel Messi récompensé pour son parcours sportif

Lionel Messi n’est plus à présenter. Au-delà du football, l’argentin est considéré comme l’un des plus grands athlètes de l’histoire. Il a absolument tout remporté dans le football et son nom restera à jamais gravé en lettres d’or dans les annales du sport roi. Grâce à son talent, son aura sur le terrain, ses statistiques qui défient les normes, Lionel Messi a mis la planète football à ses pieds durant de nombreuses années. Début octobre il a fermé un chapitre de son histoire avec sa retraite internationale survenue suite à un match face au Bénin.

Légendaire capitaine de l’Albiceleste, La Pulga s’est assis à la même table que celle de son illustre aînée, Diego Maradona. Avec son club de l’Inter Miami, l’ancienne gloire du FC Barcelone continue d’émerveiller les fans du ballon rond avec son talent. C’est cette carrière monumentale qui sera mis en avant lors de la cérémonie des Prix Princesse Asturies. La cérémonie se tiendra ce vendredi 23 Octobre en présence du Roi Felipe VI.