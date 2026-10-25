Essonne : un dératiseur tire sur sa femme, affirme l'avoir confondue avec un rat et est placé en garde à vue

Un dératiseur affirme avoir pris sa propre femme pour un rat. En effet, il a donné cette explication aux gendarmes après un tir à la tête survenu le samedi 24 octobre 2026 à Bondoufle, dans l’Essonne, en France. D’après Le Parisien, « Il dit l’avoir confondue avec un rongeur », a indiqué une source proche du dossier.

Les secours sont intervenus vers 22 h dans une zone industrielle, après l’appel du mari lui-même. La victime, âgée de 54 ans, a reçu un projectile en plomb en pleine tête puis a été transférée à l’hôpital militaire Percy, à Clamart, où son pronostic vital reste engagé. Pour information, le couple était chargé d’éliminer des rats dans un entrepôt frigorifique, avec une arme à air comprimé. Le mari dit avoir entendu un bruit dans le noir avant de tirer.

Une enquête pour tentative d’homicide sur conjoint

Le parquet d’Évry-Courcouronnes a ouvert une procédure pour tentative d’homicide sur conjoint. Le suspect, placé en garde à vue samedi soir, pourrait être présenté à un magistrat dès lundi 26 octobre, en vue d’une éventuelle mise en examen.

La qualification est lourde, puisque le meurtre d’un conjoint est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. En revanche, si la thèse de l’accident était retenue, le dossier relèverait de blessures involontaires, bien moins sévèrement sanctionnées.