États-Unis : les révélations sur les fuites qui ont coûté son poste au général Brett Sylvia

L’éviction du lieutenant-général Brett Sylvia au Pentagone prend une nouvelle dimension. Alors que son départ avait été annoncé sans explication détaillée, une enquête interne rapportée par Axios détaille les soupçons de divulgation d’informations classifiées concernant l’Ukraine et l’Iran. En effet, selon un responsable américain cité par le média, l’officier aurait reconnu ces transmissions lors d’un interrogatoire filmé, après quatre échecs à des tests polygraphiques.

D’après le rapport, les faits remonteraient à juin 2025 et se seraient poursuivis pendant près d’un an. Le général aurait communiqué avec deux journalistes de médias distincts sur l’application Signal et est soupçonné également d’avoir supprimé une conversation entière avec l’un de ses contacts.

En outre, le rapport décrit une rencontre organisée dans un restaurant d’Arlington, en Virginie au cours de laquelle Brett Sylvia aurait utilisé des notes prises lors de la consultation d’un document classifié pour transmettre oralement des informations sur l’aide américaine à l’Ukraine. Toujours, selon le rapport cité par Axios, ces échanges n’auraient pas été soumis au préalable au service de communication du Pentagone pour vérification.

Pour rappel, la guerre entre les États-Unis et l’Iran entre dans son neuvième mois tandis que Donald Trump envisage une reprise des frappes contre Téhéran. Par ailleurs, le Pentagone surveille étroitement la circulation d’informations relatives à ses opérations, à ses plans militaires et à ses stocks de munitions et des fuites sur ces sujets pourraient, selon les autorités, compromettre la sécurité des forces américaines et leurs capacités opérationnelles.