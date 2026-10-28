États-Unis : Trump déconseille la France à ceux qui craignent la révolution

Le président américain Donald Trump a lancé une pique à la France lors d’un meeting politique, en invitant les Américains à éviter cette destination s’ils n’apprécient pas les révolutions.

« Quand vous allez en vacances, quand vous dépensez votre argent, vous devez le dépenser, pas en France, c’est un endroit magnifique. N’allez pas en France, à moins que vous aimiez la Révolution. Vous allez mieux aller voir Les Mis », a déclaré Donald Trump. Il a ensuite poursuivi sur le même ton : « Je pense que les Français sont extrêmement bons dans la Révolution, en fait. »

Cette sortie fait écho aux tensions sociales observées en France au cours du mois d’octobre. Pour rappel, le 17 octobre 2026, des manifestations contre la vie chère et pour de meilleures conditions dans les services publics ont été marquées par des affrontements, des pillages et des dégradations dans plusieurs villes.

Par ailleurs, les rassemblements du 24 octobre ont mobilisé environ 410 000 personnes selon le ministère français de l’Intérieur, tandis que la CGT a avancé le chiffre de 800 000 participants. Des incidents ont également été signalés dans certaines villes.