Experts-comptables de l’UEMOA : Cotonou accueille la finale des Audit Genius Olympiades

Dans le cadre du 8ᵉ Congrès des experts-comptables de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), prévu dans la capitale économique béninoise de Cotonou, la finale des Audit Genius Olympiades, dans la catégorie « Auditeur financier » se discutera ce mercredi 21 octobre.

L’objectif de cette compétition est de mettre à l’épreuve les compétences des spécialistes de l’audit et de l’expertise comptable. Elle aura également le mérite de révéler les talents de l’espace OHADA et de contribuer à la formation professionnelle dans le secteur.

Pour cette édition 2026, deux équipes ont décroché leur place en finale. On retient selon le Conseil de l’Ordre des experts-comptables et comptables agréés du Bénin (OECCA-Bénin), qu’elles représentent le Mali et le Sénégal. Les deux formations s’affronteront lors d’une épreuve consacrée à l’audit financier.

La finale réunira quatre auditeurs financiers par équipe. Les candidats disposeront d’une heure au maximum pour se départager, remise des récompenses comprise. Le jury, composé de trois membres issus du milieu de l’expertise comptable de l’UEMOA, évaluera les prestations des finalistes. Deux présentateurs assureront l’animation de la compétition.

Au-delà de la confrontation entre les deux équipes, les Audit Genius Olympiades entendent promouvoir l’excellence professionnelle et valoriser les compétences dans les métiers de l’audit. La finale sera ouverte aux participants du congrès ainsi qu’à un public béninois composé notamment d’auditeurs financiers et d’étudiants du Diplôme d’expertise comptable et financière (DECOFI), dans la limite de 25 places. Une retransmission en ligne est également prévue, avec plus de 500 téléspectateurs attendus via Zoom.