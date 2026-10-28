FC Barcelone : une légende du Real Madrid dévoile la principale faille du Barça

La semaine qui vient de s’écouler fut quelque peu mouvementée pour le FC Barcelone. Le club catalan a enregistré deux contre performances en l’espace de quelques jours. D’abord en Ligue des Champions puis en Liga. Toni Kroos, la légende du Real Madrid a récemment mis en avant la principale faille du FC Barcelone. Le style de jeu des catalans se base essentiellement sur la possession. D’après Toni Kroos, le Barça a beau dominer ses adversaires grâce à son jeu de possession et à son pressing haut, cette stratégie comporte aussi des risques.

Selon l’ex métronome de la Nationalmannschaft, le FC Barcelone éprouve de sérieuses difficultés lorsque son pressing ne lui permet plus de contrôler le match. Kross a déclaré que c’est cette faiblesse que le Real a su exploiter lors du dernier Clasico. Le 6 fois vainqueur de la Ligue des Champions a livré son analyse lors d’un Podcast où il a tenu à féliciter la vision tactique de José Mourinho.

Le Barça en difficulté lorsque son pressing est contourné

Toni Kroos a notifié que les problèmes actuels du FC Barcelone vont au-delà des erreurs individuelles. En effet, le style de jeu prôné par Hansi Flick présente des failles que l’adversaire peut exploiter. En effet, le Barça peut se retrouver en difficulté lorsque son pressing ne suffit plus à empêcher l’adversaire de construire ses actions.

Dès lors, les espaces laissés derrière la défense deviennent une véritable menace. « Quand Barcelone n’arrive pas à exercer son pressing, il a de gros problèmes face aux renversements de jeu et aux ballons dans la profondeur » a déclaré l’ancien joueur du Bayern Munich. Le jeu du FC Barcelone repose en grande partie sur une défense positionnée très haut dans le but de réduire les espaces et de récupérer rapidement le ballon. Cependant, lorsque l’adversaire parvient à franchir la première ligne de pression, les défenseurs peuvent se retrouver exposés et c’est à partir de ce moment que le système devient vulnérable.

La patte du Special One

Pour mieux se faire comprendre, Toni Kroos s’est appesanti sur la victoire du Real Madrid au Camp Nou. L’allemand a expliqué que toute équipe qui veut battre Barcelone doit s’inspirer de ce que le Real a fait. Cette tactique porte l’empreinte d’un homme à savoir José Mourinho qui a su mettre les joueurs barcelonais sous pression et perturber leur organisation. La discipline tactique des madrilènes a complètement désorienté les joueurs piliers catalans comme Pedri et Raphinha. Toni Kroos a lancé un pavé dans la marre pour les futurs adversaires du FC Barcelone. Reste à savoir comment les adversaires vont s’approprier cette faille.