Football : réaction de la mère du surdoué noir de 3 ans exclu de sa ligue aux États-Unis

Aux États-Unis, l’exclusion d’un garçon noir de 3 ans d’un match de football pour enfants a déclenché une polémique après l’intervention de la police près d’Orlando, en Floride. Sa mère, Tasia Griffin, a livré son témoignage à ABC News, dénonçant une situation qu’elle estime humiliante pour sa famille.

Nevada Pierre, un garçon de 3 ans, s’est retrouvé au centre d’une controverse après un incident survenu lors d’un match de football pour enfants. Selon sa famille, le petit aurait été écarté du jeu parce qu’il était trop performant. Cependant, les responsables de la ligue avancent une autre explication concernant l’intervention de la police. Interrogée par ABC News, Tasia Griffin a raconté ce qu’elle a vécu lors de cet épisode:

« J’ai parlé à mon fils de pourquoi il ne peut pas jouer et je vais juste le laisser jouer. Je ne vois pas l’issue de ne pas jouer. Il joue comme tous les autres enfants et c’est plus une chose d’embarassement. Il voulait m’embarrasser et ma petite famille. On s’est fait courir avec la police comme si on avait vraiment causé tellement de problèmes. »

D’après les informations rapportées par ABC News, des parents auraient demandé que Nevada quitte le terrain afin de permettre aux autres enfants de jouer davantage. ensuite, un responsable de la ligue aurait ensuite appelé les services de police en signalant un comportement perturbateur de la part des parents.

Par ailleurs, le directeur de la ligue affirme ainsi que l’appel à la police était lié au comportement des parents, et non aux performances sportives de l’enfant. Le motif exact de l’exclusion reste donc contesté. Il convient de préciser qu’aucune charge n’a été retenue contre la famille et celle-ci a quitté le terrain volontairement, selon le reportage.