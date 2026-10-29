France: la flotte automobile de la gendarmerie en difficulté selon Anne-Laure Blin

Un rapport parlementaire alerte sur le vieillissement du parc automobile de la Gendarmerie nationale française.

La Gendarmerie nationale française pourrait rencontrer des difficultés croissantes pour maintenir sa flotte automobile en état de fonctionnement. Dans un avis budgétaire consacré aux crédits de l’institution pour 2027, la députée Anne-Laure Blin alerte sur un possible « mur d’obsolescence » à l’horizon 2028.

Sur les 33 600 véhicules légers que compte le parc, 8 526 dépassent déjà les critères de réforme, soit près de 28 % avec un âge moyen atteint 8,2 ans, alors que le renouvellement nécessaire est estimé à environ 3 750 véhicules chaque année.

Cependant, les acquisitions enregistrées ces dernières années restent très irrégulières. Après 730 véhicules achetés en 2024, seuls 29 nouveaux achats sont prévus en 2026 et aucun achat supplémentaire n’est annoncé pour 2027. De plus, selon le rapport, les dernières livraisons issues des commandes précédentes doivent s’achever en 2026, ce qui pourrait accentuer les difficultés de renouvellement.

Or, la Gendarmerie assure des missions variées sur l’ensemble du territoire français. Au-delà de la sécurité publique, elle intervient dans la lutte contre le narcotrafic, la cybercriminalité et la criminalité organisée. Elle participe également aux opérations de secours, à la protection des populations et aux enquêtes judiciaires.