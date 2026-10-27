France : la préfecture de Normandie appelle les habitants à préparer un kit d’urgence de 72 heures

La préfecture de la région Normandie et de la Seine-Maritime appelle les habitants à préparer un kit d’urgence de 72 heures. Le mardi 27 octobre, elle a lancé un message : « N’attendez pas l’urgence ». Le sac doit contenir de quoi tenir trois jours face à une situation d’urgence.

Rappelons que le 13 février 2026, la tempête Nils a laissé environ 450 000 foyers sans électricité dans le Sud-Ouest, après avoir touché près de 900 000 clients. Une panne a aussi frappé Lille le 25 juin 2026 et plusieurs communes de sa métropole. Fin mars 2026, des habitants de Makhachkala, en Russie, sont restés quatre jours sans courant après des inondations.

Que mettre dans le sac

La préfecture détaille les éléments à prévoir : « de l’eau potable, des provisions non périssables, une lampe et une radio à piles, une trousse de premiers secours avec les médicaments, des vêtements chauds, une couverture de survie, un chargeur de téléphone, de l’argent liquide, les papiers importants accompagnés d’un double des clés, ainsi que quelques outils de base et des jeux. » Ce kit permet selon la préfecture de rester chez soi « dans l’attente des secours », mais aussi de partir rapidement si nécessaire.