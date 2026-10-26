Gabon : recherches en cours après le naufrage d'une plateforme pétrolière

Les recherches se poursuivaient lundi 26 octobre 2026 au Gabon, deux jours après le naufrage de la plateforme de forage Prospector 5. L’unité de Borr Drilling a coulé samedi 24 octobre vers 20 h 37 au large de Mayumba, dans le sud du pays, alors que 115 personnes se trouvaient à bord. Le PDG de l’entreprise, Bruno Morand, a réagi dès dimanche : « Nous sommes profondément préoccupés par ceux qui restent introuvables et par toutes les personnes touchées par cet incident. Notre priorité immédiate est de soutenir les recherches et le sauvetage en cours, ainsi que le bien-être de l’ensemble du personnel ».

Borr Drilling a expliqué que la plateforme avait subi un « punch-through » pendant la précharge de ses jambes, ce qui a fait pencher l’unité avant qu’elle ne perde sa stabilité. Au total, 110 personnes ont été mises en sécurité. BW Energy a confirmé un décès, et quatre personnes manquent toujours à l’appel, dont trois Gabonais et un expatrié. Toutefois, les autorités gabonaises faisaient état de cinq disparus.

Le ministère gabonais du Pétrole et du Gaz a activé une cellule de crise et demandé à la marine de renforcer les recherches. Côté environnement, aucun rejet de substance nocive n’a été observé, selon le ministère. Ce drame rappelle l’incendie de la plateforme Becuna, exploitée par Perenco, en mars 2024. Il avait coûté la vie à six personnes. En effet, le ministre du Pétrole de l’époque, Marcel Abéké, l’avait qualifié de « la plus grave dans l’histoire de l’exploitation pétrolière dans notre pays ».