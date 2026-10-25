Gims reporte sa tournée d'automne sur avis médical mais maintient deux concerts en stade

Gims a annoncé le 24 octobre 2026 qu’il ne remonterait pas sur scène cet automne, à trois jours du premier concert. Et pour cause, Dans un message publié sur Instagram à destination de son public en France et en Belgique, le chanteur a reporté son Carpe Diem Tour. « À quelques jours de la première date, je dois me rendre à l’évidence et me ranger aux avis médicaux.. Je ne pourrai pas assurer ces concerts, ni ceux des semaines à venir ». Il n’a pas détaillé la nature de ses problèmes de santé. La tournée devait s’ouvrir le 27 octobre à Nantes, et ce report vaut donc aussi pour son retour à la scène.

Le chanteur a également exprimé sa déception : « C’est une annonce difficile et qui m’attriste beaucoup, car vous savez combien j’aime plus que tout vivre ces moments avec vous… Je promets de vous retrouver très vite, avec la même envie et la même passion qui m’animent depuis le premier jour ».

Treize dates sont concernées, toutes décalées à la fin de l’année 2027. Les deux concerts de Lyon, prévus les 2 et 3 novembre 2026, auront lieu les 3 et 4 décembre 2027, Ceux de Bruxelles passent des 24 et 25 novembre 2026 aux 29 et 30 novembre 2027. Quant aux deux soirées à Paris La Défense Arena, fixées aux 16 et 17 décembre 2026, elles sont reprogrammées aux 21 et 22 décembre 2027. « Les billets restent valables pour les nouvelles dates de 2027, sans aucune démarche » précisent les organisateurs.

Les deux concerts en stade restent en revanche à leur place puisque Gims se produira bien à l’Orange Vélodrome de Marseille le 19 juin 2027, puis à l’Allianz Riviera de Nice le 3 juillet 2027.

Ce retour sur scène avait déjà surpris, en effet. En février 2025, lors des Victoires de la musique, l’artiste avait pourtant affirmé : « Je pense que c’est ma dernière tournée ». Depuis, il a enchaîné les annonces de nouvelles dates, jusqu’à ce Carpe Diem Tour, désormais suspendu pour l’automne.