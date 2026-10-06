Investissement en Afrique : Maurice prend la tête, le Nigeria réalise le plus grand bond en 2026

Maurice est devenu la destination la plus sûre du continent dans le dernier classement de risque d’investissement de Bloomberg Economics publié le 5 octobre. L’île obtient un score de 0,6 et détrône l’Afrique du Sud qui était première en 2025. De son côté, le Nigeria signe la plus forte progression : il gagne quatre places et se place au huitième rang.

Ce classement traduit un paysage où les palmarès se multiplient. En octobre 2025, le rapport « Where to Invest in Africa » de Rand Merchant Bank, réalisé avec le GIBS, maintenait les Seychelles et Maurice aux deux premières places, devant l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc. Les pays africains cherchent à attirer davantage de capitaux étrangers pour développer leur industrie, leurs infrastructures et les énergies propres. À titre illustratif, L’Égypte a reçu 15 milliards de dollars d’investissements directs étrangers en 2025, selon la CNUCED.

Un peloton resserré, des trajectoires contrastées

Après Maurice (0,6), l’Afrique du Sud suit avec 0,5. Le magazine Bloomberg note un affaiblissement modéré de ses perspectives de croissance. L’Égypte, le Ghana, le Botswana et la Côte d’Ivoire complètent la liste à 0,3, tandis que le Maroc obtient 0,2. Le Nigeria est huitième avec 0,1, devant le Rwanda et la Tanzanie, qui sont à 0,0.

Le Botswana recule de deux places. Bloomberg note une dégradation de ses perspectives de croissance. Malgré cela, son score institutionnel et de gouvernance, à 1,5, reste l’un des meilleurs du panel. Le cas du Nigeria est remarquable. Son score de solidité économique atteint 0,4, sa solidité budgétaire 0,6 et sa vulnérabilité externe 1,4. Mais la gouvernance (-1,2) et les infrastructures (-0,5) demeurent ses points faibles.

Classement Bloomberg Economics 2026 : investissement en Afrique